更生人遊覽奧斯卡盛會 群星證婚祝福

我要評比

在本屆奧斯卡頒獎典禮前，應該沒有人會對芝加哥居民柯伊多看兩眼，不過這位剛離開牢籠的更生人，因走進奧斯卡殿堂而爆紅。

今年59歲的柯伊（Gary Alan Coe）1997年被判無期徒刑，但是他的辯護人奈許（Karen Nash）始終不放棄，經過20年努力，柯伊才剛在24日獲釋，也就是第89屆奧斯卡頒獎典禮前不久。

重獲自由的柯伊帶著未婚妻維琪（Vicky）觀光旅遊來到洛杉磯，就是這麼幸運，他們被奧斯卡頒獎典禮的製作單位邀請，跟著其他乘坐觀光巴士的遊客走進舉辦影壇年度盛會的杜比劇院（Dolby Theater）。

這段觀光客亂入奧斯卡殿堂的橋段，是今年奧斯卡金像獎頒獎典禮的小插曲，但對柯伊而言，才剛展開人生新頁就遇到如此特殊際遇，可謂幸運又激勵。

柯伊與未婚妻計劃7月走紅毯，但在奧斯卡之夜，維琪的偶像丹佐華盛頓（Danzel Washington）當場替兩人證婚，獲得滿座佳賓的祝福。

更別說還有「樂來越愛你」（La La Land）的男主角萊恩葛斯林（Ryan Gosling）獻上親吻。1060301

(中央社)