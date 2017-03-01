CNN：川普考慮提供非法移民合法途徑

美國有線電視新聞網（CNN）引述白宮高階官員的談話說，美國總統川普正在考慮推出法案，提供非法移民1個在美取得合法地位、但非立即取得公民身分的途徑。

路透社報導，根據CNN，川普認為1個允許非法移民工作、要求他們繳稅的全面性移民法案，有機會在國會過關。CNN報導說，川普或許會在今晚演說中提到這項立法構想。

CNN報導，消息來源說，民主黨籍國會議員或許會願意配合執政團隊的妥協方案，不過他們今天對川普的真正意圖仍抱持一定程度的懷疑。國會議員暗示說，他們希望看到總統多一點表現，少一點挑釁移民強制行動，才會相信他。

支持開闢途徑讓數以百萬計無證移民合法化，恐搖撼川普的基本支持群。許多早早就加入川普陣營的支持者，都是因為他對移民採取爭議且強硬的立場。

不過匿名官員說，川普不認為這項法案必然會引發基本盤的不滿，強調「兩方都有必要放軟」。（譯者：中央社蔡佳敏）1060301

(中央社)