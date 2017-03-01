希爾頓飯店在台「復活」 板橋凱撒飯店超炫
台灣第一個國際連鎖飯店品牌「Hilton希爾頓飯店」將重回台灣市場！凱撒飯店連鎖參與「新板特專二國際觀光旅館興建營運案」投資興建的3個旅館，除「板橋凱撒大飯店」和「趣淘漫旅」外，凱撒並已與希爾頓全球酒店集團（HILTON WORLDWIDE)正式簽訂合作加盟意向書，若無意外，與板橋凱撒大飯店相連共構的此一新飯店，將掛上「希爾頓」品牌，3家飯店並將於6月同時開始試營運。
同樣都有400間客房的「新板希爾頓飯店」與「板橋凱撒大飯店」營運後，前者將成為新北市新板特區第一、也是唯一一家國際連鎖觀光大飯店。而定位為國際豪華五星觀光飯店的板橋凱撒大飯店，則將是凱撒飯店連鎖的「旗艦飯店」。至於有337間客房的「趣淘慢旅」則將成為新北市第一家創意設計風格的酒店。3家飯店同步開賣，使新板特區飯店客房一口氣增加1137間。
民國62年開幕的台北希爾頓大飯店是全台第一家國際連鎖酒店，40多年前它是台北最高建築物，同時它也是台灣第一家員工每周「周休一日」的飯店、第一家有大型迪斯可舞廳的飯店、第一家有醫師駐診飯店、第一家有以台灣料理為主題餐廳的飯店、第一家設立地下美食街的飯店。飯店承載著許多「老台北」共同回憶。
2003年業主宏國集團將台北希爾頓飯店改為自營台北凱撒大飯店，「希爾頓」暫別台灣觀光飯店市場，如今為強化市場競爭力，宏國與希爾頓再續前緣，該品牌將在台灣觀光飯店市場「復活」。
看好台灣觀光產業後市，以及新北市新板特區商圈鄉發展潛力，宏國集團旗下凱撒飯店連鎖在新板特區屯重兵，除再度引進希爾頓品牌插旗當地，也以國際五星規格打造自營的「板橋凱撒大飯店」。飯店除以大型天燈為外觀建築意象，樓頂並有一新加坡濱海金沙酒店類似的「無邊際泳池」。同時，400間飯店客房內裝亦非常華麗，企圖分食台北市內五星飯店住房生意的意圖十分明顯。
板橋凱撒大飯店除了咖啡廳、大型Buffet自助廳、中餐廳之外，並設有一獨幢式大型婚宴廣場，可容納200桌婚宴與會議客人。換言之，飯店開幕後，將使雙北市的觀光飯店住房與餐飲生意大洗牌。
除搶進新北市新板特區開設3家飯店，凱撒飯店連鎖位在台北萬華火車站投資興建的新飯店，亦將掛上新創品牌「凱達大飯店」，並也將於6月試營運。屆時，有758間客房的萬華凱達大飯店，將是全台客房數第二多的飯店，規模僅次於台北信義區的君悅酒店。
除了上述「大飯店」，凱撒飯店連鎖在台北中崙市場與內湖江南市場投資興建的精品商務店，亦將於6月前開始試營運。前者將掛上新創品牌「arTree阿樹旅店」品牌，後者也是新品牌，命名則待最後確認。幾家飯店全部開出後，凱撒飯店連鎖旗下新舊飯店客房數加總將達3356間，屆時凱撒也將成為全台最大的觀光飯店集團。
(工商)
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