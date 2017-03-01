唐立淇神預言遭轟馬後砲 千字文駁：我做錯什麼

唐立淇預測遭酸民留言砲轟。(圖/唐綺陽占星幫)

有「國師」之稱的星座專家唐立淇，日前預言「火天合相」易走火，過沒多久就發生晶華酒店火警，雖被許多人讚「神預言」，但也有許多網友嘲諷根本是馬後砲，對此她也在臉書發了長達3300字的長文，為自己喊冤「不明白自己究竟做錯了什麼」。

唐立淇神準預測被許多網友封為「國師」。(圖/本報系資料照)

唐立淇表示預言的心態，主要是想讓大家能有心理準備，甚至讓大眾能避禍，當初看到「晶華跳電失火」新聞，只是好意當作這次火天驗準的總結，未料卻被酸民砲轟「又在刷存在感」、「亂槍打鳥，又沒事先提醒晶華，準個屁」，對此她表示從不勉強人相信，也沒想要刷存在感， 因為卜筮之學爭議性本來就大，準或不準全都取決於個人，為了在濁流中維護清白，才不開館算命收費諮商，發文用字盡量勿引起大眾恐慌，豈知還是躲不過惡意謾罵。

對於盛行的酸民文化，唐立淇表示許多人不管新聞內容是什麼，只要有關她的報導就開轟，而一向愛護羽毛的自己，不同其他把「被罵程度」當成影響力指標，她表示無辜挨轟心情確實受影響，但唯一能做的就是盡量不看留言，發這篇千字長文只是提出來希望眾人省思，至於截圖裡網友留言，也希望眾人不要回覆，貼出來的目的是想讓大家知道事情多荒謬多失控，最後更公開呼籲不喜歡的人請略過關於她的一切，但仍不禁感嘆「這世間的一切變成這樣，是怎麼了」。

(中時電子報)