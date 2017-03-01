日月潭魚虎繁殖爆量 有圖為證！

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日月潭漁民捕獲魚虎幼魚數量可觀，顯示其嚴重性。（鄭智民提供）

日月潭自去年9月起，發現有魚虎大量繁殖，日月潭區漁會與漁民利用網具捕撈，目前已移除約1500尾魚苗，但還有數萬尾或更多幼魚生活在潭裡。（鄭智民提供）

漁民捕獲之魚虎幼魚暫置水族箱。（鄭智民提供）

春節前捕獲的個體，已由去年9月的5、6公分長到26至29公分。（鄭智民提供）

日月潭漁民駕舢舨拉網圍捕魚虎幼魚的情景。（鄭智民提供）

漁民利用網具捕捉的魚虎幼魚。（鄭智民提供）

魚虎幼魚群聚沙巴蘭水域，每1群都上千尾，每1尾又都可能繁殖千尾以上。圖為大批魚苗在水中翻攪的情形。（鄭智民提供）

魚虎在曾文水庫，被部分民眾視為經濟魚類；但對日月潭的觀光旅遊卻暗藏危機。（沈揮勝攝）

日月潭水域，魚虎繁殖的情況有多嚴重？從漁民提供的撈捕影像來看…別說有人危言聳聽，照片會說話！

日月潭漁民在去年9月間，驚見魚虎爆量繁殖，每1群魚苗形成的「魚球」至少都上千尾，經漁民反映回報、日月潭區漁會提供大網，在3個月內共撈捕到約1500尾，但隨著幼魚逐漸長大並各自分散，未來移除作業將益形困難，今、明年大氾濫勢難避免。

雖然有少部分釣客提出「既然抓不完，不如將牠們視為經濟魚種或資源」等見解，但鄭智民等多數漁民認為，放任魚虎橫行日月潭，其後續需面對的，已不是「抓得到魚或抓不到魚」的問題！

他們說，日月潭是重量級國家風景區，漁撈只是眾多產業的一小部分；魚虎嘴大、牙銳、兇悍、成長快，萬一咬了泳客手腳，萬人泳渡還辦得下去？

(中時)