日月潭魚虎繁殖爆量 有圖為證！
日月潭水域，魚虎繁殖的情況有多嚴重？從漁民提供的撈捕影像來看…別說有人危言聳聽，照片會說話！
日月潭漁民在去年9月間，驚見魚虎爆量繁殖，每1群魚苗形成的「魚球」至少都上千尾，經漁民反映回報、日月潭區漁會提供大網，在3個月內共撈捕到約1500尾，但隨著幼魚逐漸長大並各自分散，未來移除作業將益形困難，今、明年大氾濫勢難避免。
雖然有少部分釣客提出「既然抓不完，不如將牠們視為經濟魚種或資源」等見解，但鄭智民等多數漁民認為，放任魚虎橫行日月潭，其後續需面對的，已不是「抓得到魚或抓不到魚」的問題！
他們說，日月潭是重量級國家風景區，漁撈只是眾多產業的一小部分；魚虎嘴大、牙銳、兇悍、成長快，萬一咬了泳客手腳，萬人泳渡還辦得下去？
(中時)
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