冷氣團今晚到氣溫驟降 吳德榮：不該掉以輕心
228連假北台灣陰雨綿綿，今天（1日）起總算可以「撥雲見日」。不過強烈大陸冷氣團今晚報到，雖屬乾冷型態，感覺不像濕冷那麼難受，但氣象專家吳德榮提醒，終究是氣溫的劇變，絕不該掉以輕心！
吳德榮在《洩天機教室》專欄表示，今日上午伴隨的零星降雨的中層雲系終將通過，北台灣應可「撥雲見日」逐漸見到久違的陽光，氣溫回升；中南部仍為晴時多雲，花、東有零星短暫雨之機率。今晚「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又開始下降。
這波「極地大陸冷氣團」由於水氣少，但秉性「乾冷」，冷的影響程度是遠不如前一波「持續濕冷」的。原因之一是這波強冷空氣大約僅維持2天，且每天較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定、又有陽光、感覺較為舒適。
原因之二就是「乾冷」，不像「濕冷」的物理特性，會讓人感覺更冷。不過，終究是氣溫的劇變，絕不該掉以輕心！要特別提醒除了注意早晚的低溫，也要留意氣溫的日夜變化，適時增添衣物、以免受寒。
根據最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，明（2）日北台灣氣溫驟降，愈晚愈冷，明晚至週五（3日）清晨氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區將岀現10度左右低溫。週五白天陽光下氣溫回升、感覺較為舒適，入夜輻射冷卻效應，氣溫再迅速下降，週六（4日）清晨中部以北沿海空曠地區最低溫仍在12、13度左右。週六白天起至週（5）日冷空氣減弱，氣溫逐日回升、天氣大幅回暖，但日夜溫差大。
(中時電子報)
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