土豪哥W飯店開毒趴 K毒來源曝光
土豪哥朱家龍在「W飯店」連開5天毒趴鬧出人命，死亡的郭姓小模身上被驗出9種毒品反應，死因為多重毒物中毒休克，併發橫紋肌溶解症及多重器官衰竭而死亡，土豪哥依違反《藥事法》提供禁藥致人於死起訴求刑12年。今有周刊報導，W飯店命案現場驗出的10種毒品，其中的K他命是藥頭張子奕向林森北路上的寶愛酒店所購買。
事發去年年底，一名21歲郭姓小模參加「土豪哥」朱家龍在W飯店「2502」號房舉辦的離婚毒趴後陷入昏迷，又因延誤就醫導致身亡，案發後各方互踢皮球，如今偵查終結，真相總算大白！根據法醫檢驗，郭女遺體有多達9種毒品反應，確定其死因為多重毒物中毒休克，併發橫紋肌溶解症及多重器官衰竭而死亡。
台北地檢署認定現場共出現搖頭丸、一粒眠、甲基安非他命與K他命等10種毒品。根據《壹週刊》報導，派對上的K他命是賣毒給土豪哥的藥頭張子奕，在台北市林森北路寶愛酒店所購買的，而寶愛酒店在檢警眼中惡名昭彰，是毒販常交易的地點。
寶愛酒店位於林森北路與錦州街一棟大樓內，是家中高價位的便服店，光是這兩年中，在寶愛酒店交易毒品、包廂裡吸毒、包廂在臨檢時搜出毒品等案件就超過10起，但詭異的是，檢方每每要求警方前往臨檢或查緝卻效果不彰。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。