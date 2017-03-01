土豪哥W飯店開毒趴 K毒來源曝光

土豪哥W飯店連開5天毒趴，K毒來源曝光。(圖/中時資料照)

土豪哥朱家龍在「W飯店」連開5天毒趴鬧出人命，死亡的郭姓小模身上被驗出9種毒品反應，死因為多重毒物中毒休克，併發橫紋肌溶解症及多重器官衰竭而死亡，土豪哥依違反《藥事法》提供禁藥致人於死起訴求刑12年。今有周刊報導，W飯店命案現場驗出的10種毒品，其中的K他命是藥頭張子奕向林森北路上的寶愛酒店所購買。

事發去年年底，一名21歲郭姓小模參加「土豪哥」朱家龍在W飯店「2502」號房舉辦的離婚毒趴後陷入昏迷，又因延誤就醫導致身亡，案發後各方互踢皮球，如今偵查終結，真相總算大白！根據法醫檢驗，郭女遺體有多達9種毒品反應，確定其死因為多重毒物中毒休克，併發橫紋肌溶解症及多重器官衰竭而死亡。

台北地檢署認定現場共出現搖頭丸、一粒眠、甲基安非他命與K他命等10種毒品。根據《壹週刊》報導，派對上的K他命是賣毒給土豪哥的藥頭張子奕，在台北市林森北路寶愛酒店所購買的，而寶愛酒店在檢警眼中惡名昭彰，是毒販常交易的地點。

寶愛酒店位於林森北路與錦州街一棟大樓內，是家中高價位的便服店，光是這兩年中，在寶愛酒店交易毒品、包廂裡吸毒、包廂在臨檢時搜出毒品等案件就超過10起，但詭異的是，檢方每每要求警方前往臨檢或查緝卻效果不彰。

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(中時電子報)