結束14年星路 堀北真希宣布退出演藝圈
28歲日本女星堀北真希出道14年，演過不少膾炙人口的戲劇，前年閃嫁演員山本耕史，去年底生下寶寶後，就鮮少出現在螢光幕前，28日深夜她發表親筆信，正式宣布退出演藝圈。
堀北真希透過經紀公司發表親筆信，信中提到已身為人母的她，希望能全力守護這個家，因此和老公討論後，也尊重她的決定，「從今以後我們夫妻會同心協力，打造一個充滿愛的家庭。」她也感謝粉絲這14年來的愛護及支持。
其實去年初，堀北真希拍完日劇《靈異彼岸花》後，就沒再推出新作品，外傳她也推掉不少廣告合約，因此就有消息指出她會引退，想不到她真為了家庭，結束14年演藝生涯，讓粉絲相當不捨。堀北真希出道以來星途順遂，演了《改造野豬妹》、《花樣少年少女》等劇後，成為不少人心中女神。
(中時電子報)
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