拳手辦生日趴不在家 竊賊闖豪宅

炫富出名的美國前拳擊好手梅偉瑟（Floyd Mayweather），上週末人在洛杉磯慶生，於是拉斯維加斯的豪宅被歹徒闖空門，初估約損失價值15萬美元的財物。

梅偉瑟的拉斯維加斯豪宅，座落在一片有門禁且靠近高爾夫球場的社區裡，歹徒是從他豪宅的後門潛入行竊，這道後門通往他的辦公室。

警方要求梅偉瑟詳列財物損失清單，包括價值不斐的名貴手錶與皮夾等，初估損失金額大約是15萬美元（約合新台幣450萬元）。

事發當時，梅偉瑟人正在洛杉磯與1300位演藝界和娛樂圈的名流，歡度他40歲生日，出席者包括死忠兼換帖的小天王賈斯汀畢伯（Justin Bieber）、美聲天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）。

慶生會由瑪麗亞凱莉獻唱生日快樂歌，共同享用3000美元的6層大蛋糕。

梅偉瑟炫富無極限，他曾在個人的Instagram頁面貼圖價值1億美元的支票照片，並說這是他擁有許多支票的其中之一。1060301

(中央社)