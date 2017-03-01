中市7所學校周邊人行道 全面禁菸
為避免校園師生、家長及民眾行經學校周邊時，遭受二手菸害，台中市政府推動校園周邊無菸人行道，3月1日起在全市7所學校正式公告禁菸，保障民眾及校園師生健康。
衛生局呼籲癮君子共同遵守校園周邊的禁菸規定，維護非吸菸者的健康，違者將依法處以新台幣2000元至1萬元罰鍰。
衛生局表示，校園周邊人行道為公共空間，過往民眾不經意的吸菸行為，二手菸飄進教室，造成師生不適；菸害防制法現已規範高級中等學校以下學校為全面禁止吸菸，但未將校門口、人行道等戶外區域納入禁菸場所規範。
市府積極推動校園清新無菸的學習環境，規劃在學校校外周邊禁菸，包括西苑高中、向上國中、豐原國中、爽文國中、清水國小、合作國小、新平國小等校園周邊人行道，都將於今天起依菸害防制法公告禁菸。1060301
(中央社)
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