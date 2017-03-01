二二八爭議再起 蔡談兩岸論述更難
蔡英文不久前曾對外表示，今年下半年會是兩岸論述的調整時機，言下之意，顯示她有提出新論述的意圖。但二二八70周年等活動，似乎讓沉寂已久的轉型正義話題再度浮上檯面，在意識型態壓力下，蔡談兩岸論述將面臨更大的挑戰。
港媒中評社今天（1日）刊載社論，認為蔡英文調整兩岸論述的時機受到當下政治氛圍影響，或許有延遲的可能。
文章表示，民進黨於2017年重返執政後，對二二八事件已經淡化處置，但是深綠仍對蔣介石的定位問題耿耿於懷，堅持他是二二八的加害者。對此，文化部以紀念堂下架蔣周邊商品回應，算是對深綠的一種交代。
然而對綠營支持者來說，蔣介石無疑是威權統治的象徵，只是下架些許商品或許沒辦法堵悠悠之口。若蔡英文仍沒有對二二八事件明確表態、沒有追究蔣的責任，則綠營支持者只會對她更加不滿，讓她之後的施政更窒礙難行。
另一方面，台南市長賴清德目前致力經營綠營基本教義派系，或成為蔡英文未來尋求連任的潛在競爭者，這也對蔡本人構成一定的壓力。
隨二二八議題再起被拿出來討論，深綠運作的空間有擴大之趨勢。未來的觀察點在於這波情勢發展的力度，這會在一定程度影響蔡英文調整兩岸論述的時機！
(中時電子報)
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