薩德惹毛中國 「抗美援朝」再起？
南韓樂天集團與韓軍方簽署薩德飛彈系統部署地土地置換協定，中國擔心薩德強大的雷達系統將滲透至其領空、領土，因此強烈反對在南韓部署這套系統。中國外交部發言人耿爽警告「由此產生的一切後果由美韓承擔」。此語是在韓戰初期，中國對聯合國軍隊發出的警語，不由讓人憂心新「抗美援朝」再起，朝鮮半島局勢有變？
據BBC報導分析，薩德飛彈系統部署和中國反制行動會產生什麼樣的「一切後果」呢？中國原本針對南韓樂天集團進行抵制，樂天在中國瀋陽數十億美元房地產工地遭停工。另超過100家超市，五家百貨商店遭消費者抵制，損失慘重。目前警告已擴及其他企業，如「限韓令」一下，大陸熱播的韓國綜藝節目與韓劇全憑空消失。
現在，大陸官方直接指責南韓部署薩德將極大影響雙方關係，挑動東北亞地區的敏感神經，危及朝鮮半島穩定局勢。中國的官方媒體喊出「打擊樂天懲罰韓國」及韓國部署薩德後中國可能和韓國「凖斷交」，同時，北韓外務省副相李吉聖2月28日應中國外長王毅邀請訪華，這是去年6月以來北韓該級別官員對中國的首次訪問。
北韓高官的這次訪問會帶來什麼影響？仍有待觀察。中國對南韓「拒不理睬」一再的警告，而加速薩德飛彈系統部署會採取什麼政經打擊、甚至軍事威懾也無法預知。但可以肯定的是，中國恐怕不會容忍它認為可能打破地區平衡的戰略挑戰行動，並且進行「付出相應代價」的凖備。
(中時電子報)
文章來源：薩德部署 或將引發新抗美援朝？
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