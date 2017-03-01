國際媒體聯手 防假新聞擾法大選

37個法國與國際媒體單位在谷歌（Google）支持下，今天發起一項名為「交叉查證」聯合查證平台，目的是把可能影響法國總統大選的各種假消息、新聞揪出，即時澄清。

法新社報導，參與這項新嘗試者包括法新社、世界報（Le Monde）、解放報（Liberation）等法媒，以及英國的英國廣播公司（BBC）新聞網、第四頻道（Channel 4）和美國的財經媒體彭博（Bloomberg）等國際媒體。這項計畫也與谷歌與非營利的「第一稿新聞」（First Draft News）共同合作。

第一稿新聞的總經理薩金特（Jenni Sargent）在巴黎的記者會上表示，「交叉查證」（CrossCheck）網頁讓37個參與計畫的夥伴單位一同致力趕走不實的政治與其他消息，建立事實。

每個參與這項計畫的夥伴單位，都可以把這些查證內容與機制刊在自身的平台，初期將由夥伴媒體的共約250名記者參與政治新聞查證，平台營運時間將含括4月與5月的兩輪法國總統選舉。

任何人聽聞到消息若想請這個平台查證，都可以透過交叉查證的主網頁或夥伴媒體的網頁，線上平台填寫資料，不需登記身分，所有查證都會透過至少2個媒體單位進行。（譯者：中央社陳亦偉）1060301

(中央社)