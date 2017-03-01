旅行社客運業勞檢 40家違反106項次

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勞動部今天表示，截至2月27日止，旅行社及客運業聯合稽查勞檢已完成40家，違反勞動法令者106項次。其中稽查17家遊覽車客運業者部分，3家違反汽車運輸管理規則，已開罰。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部、交通部等相關單位，進行「勞動基準法修法後媒體勞動環境現況報告」、「國道五號交通事件後針對『高工時、易過勞』之行業別進行勞動檢查暨歷年勞動檢查成果之專案報告」。

根據勞動部職業安全衛生署提供的專案報告，勞動部目前已經補助各地方政府增聘325名勞動條件檢查員，在蝶戀花國道事故後，也從2月16日起跨部會啟動「旅行社及客運業聯合稽查」。

職安署表示，截至2月27日為止，已經完成40家檢查，違反勞動法令者有106項次。

公路總局的專案報告當中也表示，稽查17家遊覽車客運業者，共有3家違反汽車運輸管理規則，舉發6件，均按公路法各處新台幣9000元罰鍰。違規業者也將由所轄監理機關限期改善並加強輔導。

除此之外，職安署說，106年也規劃針對高工時、高違規及僱用弱勢勞工較多的15大行業實施專案檢查。

根據勞動部統計，103年至105年期間高工時、易過勞行業的勞檢次數增加外，違反比率也從20.6%，降低至11.5%。其中主要違反的項目為延長工時超過法令規定、未依規定加給工資跟每7日未有1日作為例假等。1060301

(中央社)