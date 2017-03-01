淡江大橋八里端連絡道夜間施工 請改道

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淡江大橋八里端連絡道工程今天起夜間將進行施工，包括台61線快速公路八里交流道往北(臺北港)路段將進行管制。新北市八里區公所提醒開車民眾提前改道。

公路總局西濱處第三工務段辦理淡江大橋八里端連絡道工程，交通維持路段，包括商港路/臨港大道路口往臺北港北堤方向封閉平面道路1線車道、台61線八里交流道北上入口匝道，以及台61甲線臺北港端出口匝道封閉。

八里區公所工務課表示，夜間施工封閉作業時間，分別是3月1日至2日、5日至6日，以及9日至10日的晚上10時到隔日清晨的6時。

工務課表示，施工交通管制範圍，包括：

1、台61線快速公路八里交流道往北(臺北港)路段封閉，在八里交流道以南路口以拒馬、交通錐圍設、路口配置2位交管人員。

2、台61線快速公路往北(臺北港)車輛於八里交流道下交流道，沿台15線(八里中山路3段)往八里市區左轉商港路 右轉臨港大道內側車道往台北港1號出口進出台北港。

3、台61線快速公路往東(台64線) 車輛於八里交流道下交流道，沿台15線(八里中山路3段)往八里市區右轉商港路 台64線八里交流道上匝道。

4、商港路右轉臨港大道往台北港1號出口方向，封閉1平面車道(維持1車道通行)。進台北港1號管制站車輛，請由平面道路右轉臨港大道進台北港1號管制站。

5、臨港大道南下兩線並無封閉，進出台北港1號出口車輛，可正常出入。1060301

(中央社)