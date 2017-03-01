高市搭公車 上下車勿忘刷卡
高雄市公車乘客千萬要記得，今天起搭乘公車採分段制，上下車乘客務必刷卡，下車忘記刷卡會鎖卡。
交通局指出，以往搭公車只需上車刷卡，但基於付費公平性，今年起收費制度改成里程段次收費，上下車皆需刷卡；刷卡搭公車里程8公里內算1段票，超過8公里收2段票，提醒市民配合，以免權益受損。
交通局說，今天起乘客下車忘記刷卡會鎖卡，下次搭公車時會自動在公車上解卡並扣手續費新台幣12元，交通局提醒乘客3月1日起搭公車上下車記得要刷卡、以免被鎖卡扣12元手續費。
事實上，2月底就試辦要求乘客搭市區公車上下車皆需刷卡，乘客如下車忘記刷卡，將會在下次搭公車，一口氣就扣除24元。
市府鼓勵民眾搭乘公車，高雄市目前施行公車一日兩段吃到飽、公車(含公路客運)與捷運轉乘折扣3元優惠及公路客運最高自付額60元。
另外，為防止學生卡被不當使用，只有張貼照片的記名學生卡才享有學生票優惠，無照片的學生卡搭公車等同普卡，沒有數位學生證的學生請上高雄捷運公司網站查詢申辦「高雄學生認同卡」的方式。1060301
(中央社)
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