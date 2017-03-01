國道客運漲價了 最多貴一倍
今天起國道客運票價變貴，8家業者的優惠都縮水，統聯客運台北台南的促銷價從原本新台幣220元，調高為370元，國光客運與統聯客運台中到台南，都從原先100元加倍到200元。
雖然業者目前的票價仍都未達公路總局核定的票價上限，只是優惠減少，但對消費者來說，就是漲價。
統聯、日統、亞聯及基隆客運今天先調高票價，葛瑪蘭客運4日才會漲；首都、國光及和欣客運可能漲價時間在3月初到3月中，阿羅哈客運則要觀望一段時間，預計3月再評估是否漲價。
各家業者各路線有不同漲幅，統聯台北-台南及台中-台南分別有68%及100%漲幅最明顯，日統客運4條國道路線，大約漲10%。
葛瑪蘭客運台北到宜蘭礁溪，調漲不多，票價從104元漲到110元、台北到宜蘭從129元漲至137元、台北到羅東從135元漲至141元。
首都客運調漲也有限，台北到礁溪將從90元漲到92元，台北到宜蘭、羅東從120元漲至128元。1060301
(中央社)
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