培育原住民藝術人才補助 申請開跑
原民會表示，為了培育原住民藝術人才增進專業素養及展演經驗、提升原住民族藝術展演競爭力，辦理106年度培育原住民藝術人才補助計畫，今天起至31日止受理申請。
原民會指出，106年度培育原住民藝術人才補助計畫補助項目包括音樂（樂器、歌唱）、戲劇、繪畫、原住民族傳統技藝及其他藝術創作等，每一計畫最高補助新台幣150萬元，歡迎具政府立案藝術類教育團體踴躍申請。
原民會表示，原住民族藝術展演屢獲國內外獎項肯定，應積極延續及培育相關人才，惟過去多採零星式補助，人才養成易生斷層。為有系統的培育，特訂定藝術人才補助計畫，開放有意願、有需求的團體申請，以延續人才培育效果，發揮計畫綜效，創新、推廣及傳承原住民族藝術文化。1060301
(中央社)
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