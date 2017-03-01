川普大樓溫哥華啟用 示威民眾場外抗議
美國總統川普的兩名兒子今天在加拿大溫哥華參加川普國際飯店大樓啟用儀式，不少示威民眾在大樓外高喊「不要在我住的城市」。
根據法新社和加拿大廣播公司新聞網（CBC News），在小唐納（Donald Jr.）及艾瑞克（Eric）與馬來西亞房地產大亨程如錦剪綵的同時，約數百名示威民眾在這棟溫哥華最高的大樓之一前面示威。
示威民眾高喊「丟掉川普」、「不要在我住的城市」和「人類對抗川普」。預期今天稍晚美國駐溫哥華領事館外頭也會有抗議活動。
小唐納在飯店內的啟用儀式中說：「過去一年，我們一家人在許多方面有意想不到的表現。」
他說：「溫哥華是全世界最棒的城市之一，真的是全世界最美麗的地方之一，相當符合川普品牌極力推崇的理念。」
這是總統川普就職以來，第1棟以「川普」為名在美國以外地區啟用的大樓。
然而，這棟大樓營建的時候就已經引起爭議。
市長羅伯森（Gregor Robertson）在給地產開發商的信中寫道：「川普這個名字不應該出現在溫哥華的天際線上，一如他那些無知的觀念在今日世界裡不會有容身之地。」
市議員鄭文宇（Kerry Jang）說這棟大樓是「不寬容、性別歧視和霸凌的象徵」。（譯者：中央社陳昱婷）1060301
(中央社)
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