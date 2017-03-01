傳說中的喇牙尿 可能是隱翅蟲體液

嘉義市有民眾昨晚發現隱翅蟲，並認為牠的體液具腐蝕性，可能是傳說中的「喇牙尿」，但此說法並未獲證實，尚待專家釋疑。（民眾提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月1日

「冬天還沒過完，竟有隱翅蟲現蹤！」嘉義市有民眾昨晚發現隱翅蟲，並認為牠的體液具腐蝕性，可能是傳說中的「喇牙尿」，但此說法並未獲證實，尚待專家釋疑。

嘉義市葉姓居民昨晚在自家發現一隻隱翅蟲，由於隱翅蟲在夏天較活躍，加上牠的體液具有毒性，人類的皮膚經接觸後，可能出現紅腫、灼熱劇痛、潰爛等症狀，因此不敢掉以輕心。

葉姓居民表示，他曾經拍打過隱翅蟲，結果皮膚沾到隱翅蟲體液後，竟然發生潰爛；他記得小時候也曾發生過類似情形，但老一輩說是被「喇牙」（蜘蛛的一種）撒到尿，因此懷疑隱翅蟲的毒液，可能是傳說中的「喇牙尿」。

對此，嘉義市衛生局表示，網路上也有類似的傳言，指「喇牙尿」可能是隱翅蟲體液，但這部分未經專家證實，因此仍待查證與專家釋疑。

不過，冬末春初，並非隱翅蟲活躍期，此時發現隱翅蟲的比率偏低，因此衛生局人員研判，可能最近天氣變化大，尤其嘉義前幾天曾出現攝氏31度高溫，或許有些關係。

衛生局指出，隱翅蟲是一種身體色彩橘黑相間昆蟲，牠具有特殊的鞘翅構造，將翅膀與上腹部隱藏住，只有飛行時才會張開翅膀，因此而得名。

隱翅蟲雖然不會螫咬人，但它分泌的體液是一種毒素，具有腐蝕性，人類的皮膚碰觸到，可能會出現痛、癢、紅腫等症狀，嚴重者會出現劇痛、潰爛等症狀，因此令人聞之色變。

衛生局表示，隱翅蟲被拍打後，會噴濺出具有刺激性的隱翅蟲素（Pederin），導致皮膚呈現出線狀紅腫；有些人的皮膚較敏感，甚至只要被隱翅蟲爬過就會起水泡。

因此，民眾若發現隱翅蟲，先別急於拍打，可吹氣將隱翅蟲吹走，或用扇子及毛刷等物將蟲子驅離，以避免皮膚接觸隱翅蟲素而出現過敏症狀。

衛生局指出，隱翅蟲具有趨光性，大部分生活在草叢中，因此白天不容易被發現；但到了晚上（尤其是夏季），隱翅蟲很容易就飛進有燈光的場所，不可不防。

由於隱翅蟲喜歡停留在人的脖子跟手臂等處，因此衛生局提醒民眾，如果發現身上停有蟲子，不論是不是隱翅蟲，最好以吹氣方式，或用紙張將蟲子撥開，避免用手拍打，以免打到隱翅蟲而讓自己受害。

衛生局強調，若民眾被隱翅蟲體液噴到，皮膚出現水泡及線狀皮膚炎等症狀，應先使用清水沖洗患部，再用乾布擦乾、冰敷，儘速就醫治療；若症狀嚴重，建議應掛急診治療。1060301

(中央社)