冷氣團又來 吳德榮：2日晚至3日清晨最冷

氣象專家吳德榮表示，今晚極地大陸冷氣團前緣抵達，北部又開始降溫，明天氣溫驟降，愈晚愈冷，明晚至3日清晨氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區將出現攝氏10度左右低溫。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會洩天機教室表示，今天上午北部應可逐漸見到久違的陽光，氣溫回升；中南部仍為晴時多雲，花、東有零星短暫雨之機率。不過今晚極地大陸冷氣團前緣抵達，氣溫又開始下降。

吳德榮表示，明天北台灣氣溫驟降，愈晚愈冷，明晚至3日清晨氣溫降至最低，中部以北沿海空曠地區將出現攝氏10度左右低溫。3日白天氣溫回升，但入夜氣溫再迅速下降，4日清晨中部以北沿海空曠地區最低溫仍在12、13度左右，白天起至5日氣溫逐日回升，但日夜溫差大。

他指出，今晚南下的這波冷空氣，這波強冷空氣大約僅維持2天，且每天較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定、又有陽光、感覺較為舒適。且是乾冷」不像「濕冷」的物理特性，會讓人感覺更冷。不過，仍要注意早晚的低溫及氣溫的日夜變化。

至於降雨方面，吳德榮表示，這波極地大陸冷氣團由於水氣少，3日至5日西半部都是晴朗穩定的天氣，東半部多雲時晴，零星降雨的機率都很低。直到6至8日鋒面及東北季風影響，北部、東半部轉有雨、氣溫下降，北台灣再轉為濕涼微冷的天氣。1060301

(中央社)