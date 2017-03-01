何謂清醒夢 全球中央3月號告訴你

想成為自己夢境中的導演嗎？新出刊的「全球中央」雜誌將告訴你，當你正在夢境中，生動清晰正如真實清醒般的經歷，差別在於它沒有規範且你可以隨心所欲，這就是所謂的「清醒夢」。

專家表示，清醒夢有時候不經意地發生，你正在做夢而你也意識到自己正在做夢，但夢仍持續進行著。某些人會利用各種技巧來經歷清醒夢，這需要很多練習，但做到的人表示可以經由清醒夢來讓我們更能去理解生活體驗，且藉由從事現實中無法做到的事─例如飛翔─來達到樂趣。

由英協教育中心（British Council）教師尼可拉斯．葛雷（Nicholas Gray）在最新一期、3月號「全球中央」雜誌的中英對照文章〈夢〉（Dreams）中撰文指出，大部分的人一個晚上會花一到兩小時做四到七個夢，這些夢發生於「快速動眼期」（Rapid Eye Movement, REM）睡眠階段，每個週期約持續10至30分鐘。如果你認為你沒有在做夢，比較有可能的情況是，當你醒來時不是在REM階段，因此不會記得。

葛雷在文中指出，一般估計我們會忘記超過百分之九十的夢境，其次，寵物也會做夢；第三，儘管科學家對於新生兒是否會做夢沒有一致看法，但小寶寶確實有一半的睡眠時間是處在REM階段。鑒於他們一晚須睡上18小時，因此大約有9小時的時間是處於夢境中。

你有沒有想過夢境是否有任何意義？夢能告訴你有關自己目前生活嗎？你做夢的頻率為何？還有，你為什麼會做夢？這些問題都在3月號「全球中央」雜誌中英對照的專文中，幫你釋疑。

本期「全球中央」精采內容還有：封面故事〈錢包革命〉，深入探討隨著FinTech金融科技日新月異與行動裝置普及下，出門帶錢包已不再是必要選項，任何與「錢」有關的大小事，只要「嗶」一下手機，即可解決。行動支付不僅改變人們消費習慣，更改變整個金融生態。

此外，由於教育發展水準與資源投入不一，各國大學考招制度做法也不盡相同，也在相當程度上影響了學校的教學方針。〈升學面面觀〉專題趁著大學入學學測剛結束，搜集各國教學、升學方式與對社會的影響，看看東西方不同的教育觀如何造就出截然不同的升學文化。

由雜誌駐世界各地特派員精心搜羅的〈看世界〉圖文專欄，本期要帶讀者臥遊各國著名宗教建築，包括巴黎聖母院、巴西聖保羅主教座堂、莫斯科聖瓦西里大教堂、日本奈良春日大社、雅加達獨立清真寺及曼谷金山寺等，在雕梁畫棟中尋找一個美麗宗教建築故事。

現在訂閱「全球中央」雜誌一年12期，特價新台幣1,280元，學生訂戶優惠價998元。訂閱請洽（02）2505-1180轉896。1060301

(中央社)