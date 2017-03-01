美福佛心 4月底前極黑和牛大優惠

極黑和牛紐約客龍蝦超值套餐。（美福提供）

佛羅倫斯一公斤丁骨大牛排。（圖/美福提供）

沒人知道真實原因是什麼！是一下子進口了太多肉銷不出、還是最近生意不好，或單純只是佛心想回饋，總之，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館從今天3月1日起到4月底推出超值大回饋專案，午間套餐低溫爐烤美國頂級肋眼牛排6盎司每客只要1099元，爐烤美國頂級極黑和牛紐約客6盎司1599元，甚至晚餐爐烤美國頂級極黑和牛紐約客6盎司也是1599，多加400元還能升級成為海陸套餐多5盎司龍蝦。

如果一直想試頂級牛排，卻一直被其動輒一客3、5千元的高價給嚇跑，這是一個體驗的好時機。

這次「平日超值精選套餐每套1099+10%起再享無限自助沙拉甜點吧」活動推出的選擇有底下這幾款：

*午間套餐

低溫爐烤美國頂級肋眼牛排(6盎司)/限量20客 NT$1,099

義式風味伊比利帶骨豬里肌 NT$1,499

脆皮21天乾式熟成鴨胸襯甜菜藜麥沙拉 NT$1,599

爐烤美國頂級極黑和牛紐約客(6盎司) NT$1,599

爐烤美國極黑和牛肋眼上蓋肉(5盎司) NT$1,899

*晚間套餐

低溫爐烤美國頂級肋眼牛排(6盎司)及龍蝦尾(5盎司)/限量20客 NT$1,399

低溫脆皮紐西蘭國王鮭魚襯燴蔬菜 NT1,599

脆皮21天乾式熟成鴨胸襯甜菜藜麥沙拉 NT$1,599

爐烤義式風味伊比利豬上蓋肉 NT$1,899

爐烤美國頂級極黑和牛紐約客(6盎司) NT$1,599 升值海陸套餐 5盎司龍蝦尾NT1,999

爐烤美國極黑和牛肋眼上蓋肉(5盎司) NT$1,999 升值海陸套餐5盎龍蝦尾NT2,199

但最主打是這一款：「佛羅倫斯風味乾式熟成丁骨牛排」3人份套餐，每塊皆選用超過一公斤且經乾式熟成40天的丁骨牛排，加上佛羅倫斯牛排的經典烹調方式，讓牛肉香氣表現更上一層，36OZ三人份每套NT$6999元。幾乎每一塊丁骨（紅屋牛排）的厚度都超過三根手指，能同時品嚐到軟嫩菲力與彈牙帶嚼勁的紐約客。

(中時)