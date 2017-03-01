里約嘉年華花車遊行意外頻傳

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巴西里約熱內盧嘉年華會這兩天的花車遊行比賽，發生了至少4起意外，至少30多人受傷，使得今年的狂歡節對森巴學校而言，充滿不尋常和戲劇性。

這兩天的表演至少造成32人受傷。27日遊行首日，「圖尤提天堂」（Paraiso do Tuiuti）1輛花車在場道上駛歪，擠壓1區的觀眾，造成20人受傷，1人尚未脫離生命危險。

28日凌晨，森巴學校「奇久卡團結者」（Unidos da Tijuca）第1輛花車的部分結構也在遊行開始時倒塌，車上至少12人受傷。

奇久卡的表演花車在一進場就壞掉，阻礙後面4輛花車通行，工作人員迅速進行補救，仍浪費許多時間。

「奇久卡團結者」嘉年華委員會委員金塔也斯（Mauro Quintaes）表示，在他的32年專業生涯中，從未見過類似意外，「舞者從去年12月開始在花車上排演，從未發生過問題，消防隊進行安檢也無誤，只能將這一切歸於不可避免的天意。」

除了「奇久卡團結者」的事故外，「島盟」（Uniao da Ilha）的第5輛和第7輛花車也因體積過大，離1區圍籬非常近，令觀眾非常擔心。

另1場意外是「青年」（Mocidade）森巴學校突出舞者的高台倒塌，站在上面的舞者跌落，幸好高度較小，所以沒有受傷。1060228

(中央社)