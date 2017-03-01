酒駕講習新制上路 再犯者赴殯葬處上課

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新修正的道路交通安全講習辦法規定，已延長酒駕應接受道路交通安全講習時數，今天上路。酒駕再犯者還要到創世基金會、監獄、殯葬處等地，接受「震撼」生命教育。

根據新的酒駕講習規定，酒駕初犯者「酒駕專班」講習時數從4小時增為6小時，酒駕再犯者「酒駕再犯專班」上課時數，從1天6小時增為2天12小時。

酒駕再犯者還要另接受「震撼」生命教育，將安排到創世基金會、監獄、殯葬處等處實地教育，見證因酒後駕車導致傷殘的當事人、家屬、受刑人案例及現身說法。

公路總局說，一般酒駕專班課程包含「駕駛道德交通法令高、快速公路行駛要領」、「車輛保養安全防禦駕駛肇事預防與處理及法律責任」、「影片宣導」、「酒精對人體健康之心理及醫學分析」、「酒癮預防與治療及問卷調查」。

酒駕再犯專班課程第一天課程包含「交通法令與安全駕駛」、「肇事預防與處理與肇事逃逸的法律責任」、「酒駕生命教育」，第二天課程包含「酒駕實地教育」、「如何戒酒」、「戒酒案例分享」、「酒精對人體健康之心理及醫學分析」、「酒癮預防與治療及問卷調查」等。

公路總局表示，應接受道路交通安全講習的違規駕駛人，若無正當理由，不依規定參加者，將處新台幣1800元罰鍰，經再通知依限期參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將吊扣駕駛執照6個月。1060301

(中央社)