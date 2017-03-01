穿鞋踩白宮沙發 川普幕僚康威挨批不敬
爭議纏身的美國白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）又被罵慘了！原因是當總統川普正和黑人大學眾領袖合照時，眾人皆站她獨坐，穿著高跟鞋大喇喇跪坐在白宮沙發上滑手機，壓根把白宮當自己家，網友紛紛痛批「不懂尊重、有夠大牌」。
推特網友說「想一想你腳踩的沙發上面，坐過多少偉大的人物」，從康威的肢體語言，顯然她沒有認真對待那場會議。另有人嘲諷「康威這樣坐在橢圓形辦公室沙發上，和川普團隊展現出不懂尊重的整體水平很搭」、「新照片顯示白人特權」，因為康威周遭是一大群站立的黑人大學領袖。
《華爾街日報》專欄作家史蒂芬斯（Bret Stephens）表示，如果今天是美國前總統歐巴馬的幕僚，如萊斯（Rice）或賈芮特（Jarrett）在白宮辦公室這樣坐，保守派肯定叫囂好幾週，叫到嗓子啞。
康威上月初替川普有爭議的移民禁令辯護時說「從沒有發生過屠殺」，招致諸多批評，最近又為川普女兒伊萬卡有關的產品做宣傳，引起社會質疑她是否違反某些道德規則，呼籲相關單位調查。
(中時電子報)
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