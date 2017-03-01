同學蜆仔狠捏臉 林志穎說不老真相讓人驚呆

林志穎一張嫩臉不老，曾讓高中同學蜆仔忍不住捏臉「驗貨」。（圖／取材自蜆仔laah 微博）

「不老男神」林志穎17歲就出道，以歌手身分掀起「小旋風」熱潮，近年參與戲劇、綜藝以及大銀幕演出，演藝成績亮眼，還擁「人生勝利組」稱號。而2月28日是林志穎出道滿25年，林志穎感性謝粉絲支持，不過他臉蛋始終俊俏，一張嫩臉不老，還曾讓高中同學蜆仔忍不住捏臉「驗貨」。

林志穎出道25年，演藝成績亮眼。（圖／本報系資料照片）

林志穎在演藝圈闖蕩25年，從當年的17歲偶像到現在成為三個孩子的爹，林志穎感性寫下：「藝人的生命，有長有短，但有你們的支持，很幸運的，我一直都在」，想到粉絲有感而發說：「我們一起走過的已經不是青春，是彼此的人生」，並和粉絲相約「我的未來都要有你們」。

林志穎也曬出道以來經歷各階段的9張照片，25年來帥氣五官依舊，而高中同學蜆仔昨除了替林志穎出道25年獻祝福外，他也提到看對方臉都沒變時，還曾忍不住捏林志穎的臉「還問他有沒有偷打什麼東西」，結果林志穎帥回「真材實料」，更是讓蜆仔羨慕不已。

(中時電子報)

林志穎微博全文。 （圖／取材自夢想家林志穎微博）