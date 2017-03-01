老屋條例圖利？葉俊榮：回應房屋老舊危險事實
立法院內政委員會今審議《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》草案，外界質疑此法圖利建商、財團。對此，內政部長葉俊榮今受訪表示，內政部一方面推動都市發展，另一方面也重視災防，此條例是為了回應房屋老化、危險的事實。
葉俊榮指出，事實上，台北市、新北市「其實都老了」，有相當大的比例、45％以上的房屋，其屋齡已經超過30年。條例是為了加速老屋重建，並非針對特定個案去設想，目的是加速回應房屋逐漸老化、危險的事實，他憂心下一次地震，恐造成地方重大災情。
媒體也追問是否恐出現炒作的問題，葉俊榮則說，好的、負責的政策會繼續對外說明，但絕非為了個案而做，相信透過在立法院的討論，一定能彰顯立法用意，帶動各界正視台灣房屋「確實老了」。
葉俊榮表示，內政部作為消防主管機關，非常擔心如有一個芮氏7點多的地震發生在北部都會區，因此一定要認真、積極面對，也盼各界支持。
(中時)
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