賓士車猛撞裂瓦斯管線 駕駛不治

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36歲林姓男子今天清晨開黑色賓士衝撞民宅，撞裂瓦斯管線，人不治。（呂素麗翻攝）

36歲林姓男子今天清晨開黑色賓士衝撞民宅，撞裂瓦斯管線。（呂素麗翻攝）

36歲林姓男子今天清晨開黑色賓士衝撞民宅，撞裂瓦斯管線，警消現場灑水。（呂素麗翻攝）

高雄市小港區小港路今天清晨5點50分發生一起自撞死亡車禍，36歲林姓男子駕駛黑色賓士，不明原因失控，衝撞上路邊，撞裂透天厝的天然氣管線開關閥，造成瓦斯漏氣，現場瀰漫濃濃瓦斯味，警消緊急封鎖道路，並灑水警戒，因撞擊力過猛，林男被救出時已無心跳呼吸，送小港醫院急救後傷重不治。

事發後，天然氣公司派員搶修中，7點21分現場已由南鎮瓦斯公司人員止漏完畢，狀況解除。

(中時)