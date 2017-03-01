吃魩仔魚粥太殘忍 八里雙屍命案謝依涵為魚請命

犯下八里雙屍命案的謝依涵。（資料照，季志翔攝）

犯下八里雙屍命案的謝依涵，3度被判處死刑。根據媒體報導，近日傳出謝依涵認為看守所早餐提供魩仔魚粥太殘忍，因為吃一口就會殘害許多小生命，為此寫信投訴，要求看守所別再煮魩仔魚。對比謝謀財害兩命，網友大罵「有夠會演」。

2013年2月16日八里發生雙屍命案，富商夫婦陳進福、張翠萍夫婦遭到謝依涵下藥迷昏，再持刀殺害兩人棄屍淡水紅樹林，並盜領兩人存款。檢方起訴謝並且求處最嚴厲之刑。

但謝曾在接受法官訊問時數度痛哭說「如果地獄存在要去那贖罪」，並哭著說要讓死者家屬的憤怒有更直接出口，高院更二審認為她有教化可能，對三度被判死的她撤銷死刑，今年初改判無期徒刑，全案可上訴。

根據《鏡傳媒》報導，近日傳出在台北看守所關押快4年的謝依涵，覺得看守所早餐提供魩仔魚粥太殘忍，因為吃一口就會殘害許多小生命，還破壞海洋生態，為此寫信投訴，要求看守所煮粥時別再加魩仔魚。

網友則認為謝依涵的舉動只是想要博取法官的同情，敢謀財害命的人，怎麼會對動物有憐憫之心？那當初為什麼不對那兩位被害者有憐憫之心？另有網友表示「開始演戲準備提早假釋了」、「文組法檢最吃這一套了」、「反正謝一定認定臺灣法官都腦殘沒種」。

(中時電子報)