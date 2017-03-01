林志玲六月嫁上海富豪？ 傳「憂母生重病」婚事卡關

林志玲傳出擔憂母親身體健康，將六月婚事暫緩。(圖/本報系資料照)

隨著演藝圈「黃金剩女團」林心如、舒淇等人紛紛嫁人，「第一名模」林志玲感情狀況備受關注，目前被爆出原本6月要和上海富豪結婚，未料因為母親健康狀況亮紅燈，讓她只好先把婚事擱在一旁。

林志玲先後傳出與言承旭、「馬桶小開」邱士楷有望步入禮堂，不過最後證實皆無疾而終，不過根據《鏡週刊》報導，林志玲從去年就傳出將嫁給上海富豪，對方不僅財力雄厚，甚至常安排私人飛機送她到國外工作，原本婚禮已在籌辦階段，未料傳出母親吳慈美罹患阿茲海默症，日前被拍到赴醫院就醫時，不僅神情憔悴顯得蒼老，甚至右臉滿布疑似抓傷的傷痕，也讓傳聞更甚囂塵上，才讓林志玲決定先照顧好母親，便將婚禮進度暫延緩。

不過面對媒體詢問，林家人當時對外回應，僅表示吳慈美是感冒氣喘引起心肌炎，否認罹患阿茲海默症，至於林志玲方面，經紀人則是手機未接，訊息也未回，暫未對此事作出回應。

(中時電子報)