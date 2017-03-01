金門埔里空氣品質差 達紅色警示

今天早上金門及埔里地區空氣品質不佳，空氣品質指標（AQI）達到紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；南投、竹山、嘉義及高屏地區則呈橘色提醒，敏感族群要特別注意。

根據環保署空氣品質監測網，截至早上8時50分的觀測資料，金門及埔里地區的空氣品質指標（AQI）達到紅色警示；南投、竹山、嘉義及高屏地區包括美濃、橋頭、鳳山、左營、前金、潮州等14個測站，都呈現橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060301

(中央社)