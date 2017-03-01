川普當選全球股漲 挪威主權基金賺很大
挪威中央銀行今天表示，全球最大主權基金－挪威主權財富基金，去年受惠川普當選美國總統，全球股市勁揚，投資大有斬獲。
法新社報導，根據負責管理的挪威央行表示，去年主權財富基金報酬率6.9%，獲利4470億挪威克朗（530億歐元，約新台幣1兆6346億元）。
截至去年12月底，挪威主權財富基金總值達7.51兆挪威克朗。
挪威主權財富基金受惠於去年第4季全球股市漲勢。川普意外當選美國總統，投資人看好川普減稅和鬆綁法規有助企業獲利，推升全球股市。
挪威央行總裁歐森（Oystein Olsen）在記者會上表示，央行理事滿意去年的績效。
挪威主權財富基金截至2016年底，總共投資近9000公司。去年股票創造最高報酬率8.7%，債券4.3%，不動產0.8%。1060301
(中央社)
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