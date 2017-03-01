鳳梨農自救防竊 警實施護農專案守護
嘉義縣民雄鄉日前傳出有果農因鳳梨被偷，在鳳梨遮陽帽上寫「拜託小偷不要再來」，果農自救方式，引起警方關注，於採收期間實施「護農專案」勤務，保障農民收益。
今年鳳梨價格穩定，1位民雄鄉周姓果農因鳳梨被偷，在鳳梨遮陽帽上書寫「偷採鳳梨，我已經報警了，偷1顆罰10包台農肥料，價值3700元，從現在起，我都會隨時出現在附近，請不要再來偷採，拜託你好嗎」，希望能唬住小偷，不要再來光顧。
嘉義縣警察局民雄分局今天表示，民雄鄉豐收、三興、鎮北及東興村所種植的鳳梨，於近期內陸續熟成，警方體恤果農辛苦，防範宵小竊取，於採收期間實施「護農專案」勤務，保障果農收益。
民雄分局分局長王智琨表示，分局持續針對轄內農產品盛產季節及價格特性，適時調配警力加強防竊勤務，並結合豐收及鎮北等守望相助隊，加入防竊巡守行列，同時鼓勵裝設監視器或感應燈等設備，共同守護農產品。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。