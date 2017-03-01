鳳梨農自救防竊 警實施護農專案守護

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嘉義縣民雄鄉日前傳出有果農因鳳梨被偷，在鳳梨遮陽帽上寫「拜託小偷不要再來」，果農自救方式，引起警方關注，於採收期間實施「護農專案」勤務，保障農民收益。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月1日

嘉義縣民雄鄉日前傳出有果農因鳳梨被偷，在鳳梨遮陽帽上寫「拜託小偷不要再來」，果農自救方式，引起警方關注，於採收期間實施「護農專案」勤務，保障農民收益。

今年鳳梨價格穩定，1位民雄鄉周姓果農因鳳梨被偷，在鳳梨遮陽帽上書寫「偷採鳳梨，我已經報警了，偷1顆罰10包台農肥料，價值3700元，從現在起，我都會隨時出現在附近，請不要再來偷採，拜託你好嗎」，希望能唬住小偷，不要再來光顧。

嘉義縣警察局民雄分局今天表示，民雄鄉豐收、三興、鎮北及東興村所種植的鳳梨，於近期內陸續熟成，警方體恤果農辛苦，防範宵小竊取，於採收期間實施「護農專案」勤務，保障果農收益。

民雄分局分局長王智琨表示，分局持續針對轄內農產品盛產季節及價格特性，適時調配警力加強防竊勤務，並結合豐收及鎮北等守望相助隊，加入防竊巡守行列，同時鼓勵裝設監視器或感應燈等設備，共同守護農產品。1060301

(中央社)