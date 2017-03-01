司改國是分組會議 小燈泡媽媽今出席

小燈泡媽媽、司改國是會議籌備委員王婉諭今天上午出席第1分組會議，這個分組討論的議題是「保護被害人與弱勢者的司法」，與會者還有受虐致死男童王昊的姑姑王薇君，及冤獄受害者陳龍綺，預計會議下午結束後，將由召集人羅秉成及副執行祕書林峯正舉辦記者會說明。

(中時)