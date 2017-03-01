台東小客車相撞 老翁身亡

老翁駕駛的綠色小客車，駕駛座受創嚴重。（台東縣消防局提供）

台東市今天凌晨發生一起死亡車禍，一名戴姓老翁駕車從桂林北路到中華路要左轉時，遭直行的小客車撞上，老翁受困車上失去生命跡象，送醫仍宣告不治。直行的小客車上2人受傷、並無大礙。

車禍發生在凌晨2時許，75歲的戴姓老翁駕駛的小客車要左轉時，遭到直行的小客車直接撞上，被撞的駕駛座受創最嚴重，警消獲報後趕到現場，將受困的老翁救出，不過他已經失去生命跡象，送醫不治，警方調閱行車紀錄器及路口監視器，並對雙方酒測，釐清肇事責任。

(中時)