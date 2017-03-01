WBC》賽揚強投缺席 美國隊先發「投痛」
美國此次為拚經典賽首冠，找來李蘭(Jim Leyland)擔任總教練，還有整隊大聯盟球星助拳，戰力依舊堅強，不過缺少賽揚級的強投坐鎮，使他們的投手群相較多明尼加等列強略顯遜色，調度頓時變得更為重要，大聯盟記者莫羅西(Jon Morosi)對此提出了建言。
在薛爾瑟(Max Scherzer)相繼辭退後，莫羅西推測美國隊預賽時，應由光芒的阿契(Chris Archer)率先上陣對哥倫比亞，穩穩拿下首勝；遭遇難纏的多明尼加，安排藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)及國民羅阿克(Tanner Roark)「雙先發」應戰；則由達菲()掛帥，力拚勇士左打佛瑞曼(Freddie Freeman)領軍的加拿大打線。
然而，若遇三隊戰績相同，依今年的新賽制得加賽一場，若照目前的規畫，李蘭勢必得動用休息不足的投手先發，否則就得用中繼投手先發上陣。不過現有人選中，安卓米勒(Andrew Miller)、克里帕(Tyler Clippard)、戴生(Sam Dyson)都許久未先發，莫羅西認為以李蘭的帶兵風格，不會做這種大膽的嘗試。
既然如此，那到底該怎麼做？莫羅西認為李蘭對多明尼加時，得從原排定的兩人中擇一應戰，另名投手則留著為加賽做準備，會是較好的安排，現暫定是由羅阿克扛起重任。前幾屆投手群星光熠熠，還是拿不到冠軍，此次在投手戰力較弱的情況下，李蘭的調度必須更為靈活，才可能從列強環伺的困境中殺出重圍。
(中時電子報)
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