5名男女集體在汽車旅館開毒趴，被警方查獲

警方查獲毒品咖啡包等證物(翻攝)

有鑒於台北一家飯店轟趴案造成女模死亡案，高市警方近來針對轄區內，類似可能成為轟趴處所，加強臨檢察查，仁武分局鳥松分駐所於2月27日在轄區一家汽車旅館查獲有集體開趴不法情事，現場查獲5名男女集體開毒趴，帶回偵訊後，依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，2月27日下午3時20分獲報，在轄區鳥松區忠誠路一家汽車旅館310號房有民眾轟趴，立即通知偵查隊一同前往處理，警方抵達旅館大門口時，業者故意拖延時間，一度不願配合警方搜查，疑似當下即趁機通知310號房住戶疏散，並對於警方所詢問一概不回答。

業者與警方僵持近半小時後，警方於現場發現一名可疑黃姓男子精神委靡，神情怪異，於現場徘徊，並稱要再進310號房拿手機，當下老闆才將310號房打開，現場房間內瀰漫濃烈K味，房間泳池陽台邊及桌上有摻有二級毒品MDMA新興毒品咖啡包6包。

警方對在場黃男詢問，黃嫌坦早上在房間與林姓等4名友人(警方已另通知到場說明)在房內開趴，並將毒品咖啡包以沖泡咖喝方式飲用，訊問後將黃嫌及林嫌等4人各依毒品危害防制條例移送、函送偵辦。

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(中時)