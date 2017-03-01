搭遍機捷21車站 他列5建言
桃園國際機場捷運明(2)日將正式通車，二二八連假期間擴大試營運首日運量超過18萬人次，寫下營運人流量新高。有乘客於試營運期間，花2天時間踩點機捷全線21個車站，並撰文分享體驗搭乘經驗，其中也列出桃捷5大建言。
他指出，列車低速行駛的橫向穩定度佳，但加速行駛仍會感受到持續性抖動，車廂停駛前的剎車瞬間有改進空間；列車到站跑馬燈無法即時更新，如列車已經駛離卻顯示進站中；且各站內部站名標示不清，乘客無法確認自己搭到哪一車站。
另他分享，機場站直達車或普通車即將進站字樣標示過小，乘客難以提早確認，必須等到列車到站才能分辨；站內火災、廁所警鈴響起卻無人逃生，假警報易引起乘客恐慌；此外，他也建議，未來桃捷可以比照台鐵、北捷等大眾交通工具推出紀念章，讓民眾可以蒐集。
(中時電子報)
關鍵字：桃園國際機場捷運
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