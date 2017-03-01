立院交委會檢討國5翻車 先為罹難者默哀

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立法院交通委員會今天上午邀請交通部長賀陳旦報告國5翻車重大事故及後續處理，會議開始前，全體出席人員向罹難者默哀1分鐘。

賀陳旦表示，對這次事故造成重大生命財產損失，深表難過痛心，交通部將從制度面確實檢討，並以更積極主動態度，從源頭管理，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，恢復國人旅遊消費信心。

蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團1日遊，2月13日在國道5號發生翻車，造成33人不幸罹難、11人受傷。1060301

(中央社)