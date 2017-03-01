老屋重建遭疑圖利財團 葉俊榮：絕非為個案
內政部長葉俊榮今天表示，雙北市有45%的房子已超過30年，基於推動都市發展、重視災防，才推動「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」立法，絕非為某一個特定個案而做。
立法院內政委員會今天邀請葉俊榮列席，審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」。
葉俊榮上午在立法院受訪時表示，內政部一方面推動都市發展，一方面非常重視災防，推動立法是為了回應台灣很多老舊房屋，「台北市、新北市其實都老了」，有相當大比例，45%的房子已超過30年，希望能具體回應這個問題，加速老屋重建。
葉俊榮說，立法目的是希望加速回應房屋逐漸老了，越來越危險，他非常擔心下一次地震容易造成都市重大災情，是基於這樣的思考來推動這樣的條例。
媒體詢問，是否有圖利財團、炒作嫌疑？葉俊榮說，好的政策、負責任的政策會繼續對外說明，「但是絕對不是為了某一個特定個案而做」，相信在立法院把草案詳細討論，一定能讓背後立法的用意能彰顯，「一定要勇敢面對，回應社會的需求」。
他也說，「非常非常擔心，台灣要是有一個7點多級的地震如果發生在北部都會區」，一定要認真面對，作為消防主管機關，內政部對法案推動是非常積極，希望大家一起支持。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。