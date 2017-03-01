老屋重建遭疑圖利財團 葉俊榮：絕非為個案

內政部長葉俊榮今天表示，雙北市有45%的房子已超過30年，基於推動都市發展、重視災防，才推動「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」立法，絕非為某一個特定個案而做。

立法院內政委員會今天邀請葉俊榮列席，審議「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」。

葉俊榮上午在立法院受訪時表示，內政部一方面推動都市發展，一方面非常重視災防，推動立法是為了回應台灣很多老舊房屋，「台北市、新北市其實都老了」，有相當大比例，45%的房子已超過30年，希望能具體回應這個問題，加速老屋重建。

葉俊榮說，立法目的是希望加速回應房屋逐漸老了，越來越危險，他非常擔心下一次地震容易造成都市重大災情，是基於這樣的思考來推動這樣的條例。

媒體詢問，是否有圖利財團、炒作嫌疑？葉俊榮說，好的政策、負責任的政策會繼續對外說明，「但是絕對不是為了某一個特定個案而做」，相信在立法院把草案詳細討論，一定能讓背後立法的用意能彰顯，「一定要勇敢面對，回應社會的需求」。

他也說，「非常非常擔心，台灣要是有一個7點多級的地震如果發生在北部都會區」，一定要認真面對，作為消防主管機關，內政部對法案推動是非常積極，希望大家一起支持。1060301

(中央社)