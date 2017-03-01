因應一例一休 遠雄海洋公園每週三休園

花蓮遠雄海洋公園公告，配合政府一例一休政策及體恤員工休息時數，將從3月8日起調整營業時間，3至5月及9至12月的淡季，每週三休園一天，提升服務品質。中央社記者李先鳳攝 106年3月1日

花蓮遠雄海洋公園公告，配合政府一例一休政策及體恤員工休息時數，將從3月8日起調整營業時間，3至5月及9至12月的淡季，每週三休園一天，提升服務品質。

遠雄海洋公園於2002年開幕，是台灣第一座以海洋為主題的遊樂園，致力打造休閒、娛樂、養生、教育、環保、文化等多項設施的園區，頗受國內外遊客青睞。

總經理吳方榮指出，政府實施一例一休後，海洋公園每年得增加人事費用新台幣1300多萬元，經過分析後決定遊園人數最少的週三休園，採取淡季階段性方式，也讓員工有充分的休息時間。

吳方榮表示，1990年遠雄海洋公園配合政府產業東移政策，歷經10多年籌劃、興建，總投資額150億元，堪稱重大的投資案；但因花蓮交通不便，淡旺季落差大，至今仍在虧損營運中。實施一例一休，人事管銷費用加重虧損，因此，以衝擊最小的階段性每週一日休園方式來因應，也盼民眾能體諒。1060301

(中央社)