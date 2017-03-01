賓士車撞斷民宅瓦斯管 肇事男送醫不治
林姓男子今天駕駛賓士車行經高市小港路失控撞斷民宅天然氣管線開關閥，現場天然氣溢出，瓦斯味瀰漫，警消封路灑水警戒，瓦斯公司也前來止漏；林男當場無生命跡象送醫仍不治。
警方說，這起車禍發生在清晨5時50分左右，36歲的林姓男子駕駛1輛黑色賓士車行經小港區小港路，突然失控撞進1間透天民宅，由於撞擊力道過猛，民宅天然氣管線開關閥當場受損斷裂，管線內天然氣隨即溢出，現場瀰漫濃濃瓦斯味。
警消據報趕到，緊急封鎖附近道路並不斷灑水警戒，天然氣公司人員隨後也到場止漏，現場狀況直至上午7時21分才解除。
車禍發生後，林男傷重當場無生命跡象，經送市立小港醫院急救仍回天乏術，車禍原因警方仍調查中。1060301
(中央社)
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