雲朗觀光集團　推出2017婚宴魔術數字

今年雙立春兼閏月，是最佳結婚好年份。（陳志東攝）

雲朗觀光集團針對這些年來舉辦婚宴專案，提出幾個魔術數字。

一、25：該訂多少桌？雲朗統計近3年承接的數千場婚宴後發現，25桌是近年新人最常預定的桌席數。

二、50：該準備多少錢？針對近年承接的婚宴調查，年輕新人對於婚宴、婚攝、喜餅、喜帖、婚戒及蜜月旅行的花費總預算，大約落在50萬元，且有超過8成新人希望有統一婚顧協助辦理，一條龍服務最受歡迎。

三、2017：今年結婚好嗎？24節氣是看國曆，立春這一天通常落在國曆2月3日或4日。國曆一年365天，遇上閏年成366天，而農曆一年只有354或355天，每隔19年會有7個閏年，遇上閏年時，一年就變成383天或384天。因此，農曆每19年中，會有7年沒有立春，7年雙立春，5年單立春。今年雙立春兼閏月，根據天文與禮俗，是最佳結婚年份。

四、36：雲朗觀光旗下集結旗下三大品牌7家酒店，頤品大飯店新莊、頤品大飯店高雄、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義，以及兆品酒店台中，於2017年推出一條龍「全包式」喜宴，平均每天最多可服務36對新人。

五、65天：雲朗觀光精挑細選出65個適合結婚的黃道吉日，平假日都有，只要在這些指定日期預訂婚宴25桌以上，依館別與日期不同每桌NT$12,888+10%至NT$18,888+10%不等，並全面贈送婚攝、西服、喜餅、喜帖等服務，更大手筆包了新人最大花費的「蜜月」及「婚戒」，專案提供好禮價值逾18萬元，減輕新人負擔。

雲朗觀光表示，共同合作的廠商包含icookie手工喜餅、百美手工喜帖、凡登西服、sosi婚紗攝影、星全安旅行社、A-LUXE亞立詩婚戒，聯手為新人一條龍服務，也打破在飯店結婚必定昂貴印象。

(中時)