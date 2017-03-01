墨西哥網賽遭逆轉 盧彥勳首輪出局

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台灣網球選手盧彥勳在墨西哥網賽男單賽事先拿下首盤，但之後被對手連拿兩盤逆轉，在首輪出局，無緣晉級16強。

世界職業網球協會（ATP）總獎金149萬1310美元（約新台幣4582萬元）的墨西哥網賽（Abierto MexicanoTelcel），當地時間2月25日起在墨西哥進行。

男子單打世界排名61名的盧彥勳在本次比賽男子單打首輪賽事，以6比4、3比6、4比6敗給義大利選手羅倫齊（Paolo Lorenzi），無緣晉級16強。1060301

(中央社)