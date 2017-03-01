首度國情咨文 川普承諾嚴管移民 減稅

川普（圖前排者）首次前往國會，發表上任後首次國情咨文。（圖/美聯社）

美國總統川普首度赴國會發表國情咨文，儘管面對國內外強烈的反對聲浪，但他仍舊承諾，將採取更強硬的移民措施，並進行「歷史性稅改」。

他一開頭就不斷強調「美國的驕傲」與「美國精神」，更提及再過9年，美國就要迎來獨立250週年的重大紀念。話鋒一轉，川普轉向邊境控管和移民政策，再次強調他會持續加強「保障」美國公民的優先權益。並自豪地認為，未來在美國本土製造的企業，包含製造業、航空業等，並逐一點名那些曾經「承諾」會在美國投資並增加工作機會的企業，以及自認降低了史無前例的F-35戰機（F-35 Lightning II）價格，和昨日美軍成功擊斃賓拉登女婿一事，都成為川普引以為傲的政績。

副總統彭斯（圖左）與眾議院議長萊恩（圖右）在國會山莊。（圖/美聯社）

第一夫人梅蘭妮亞（圖右下黑衣者）出席聯席會議，第一千金伊凡卡（圖右上粉紅衣）與夫婿庫許納（圖右上）亦聯袂出席。（圖/美聯社）

據路透與法新社報導，他指出，藉由落實移民法，美國將提高薪資，協助失業民眾，節省數十億計美元，使國內社區更安全。川普說，美國應該改變目前低技術移民的制度。他並誓言，會築起一道很大、很大的圍牆。

「我們的經濟團隊正在研擬歷史性的稅改，為我們的企業減稅，好讓他們在任何地方都能競爭並欣欣向榮，」川普說，「另一方面，我們也將為中產階級大幅減稅。」川普並指出︰「我們將讓企業更難、更難離開美國。」

此外，川普也保證，將與穆斯林國家合作，以履行他打擊伊斯蘭國（IS）組織的諾言。川普說，他的政府將採取措施，以避免美國遭激進伊斯蘭恐怖主義侵襲。

川普在這次演說中，勢必要端出牛肉，以爭取參眾兩院的支持，才能獲得他進行改革所需要的預算。

對於基礎建設計畫，川普砲轟他們花費過多經費在沙烏地阿拉伯建造高速公路，那筆可觀的資金，足以讓美國本土建造至少兩倍長的公路。他呼籲國會，在未來議程內盡快通過約1兆美元的基礎建設計畫，讓美國各地能有更完整、更優質的公路與交通計畫。並希望國會盡快中止歐巴馬健保法案，他將會與內閣成員一起，為美國民眾提供更好、更適合的健保新方案，讓更多人能得到更好的照顧。

(中時電子報)