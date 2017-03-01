歐巴馬蜜雪兒將出書 出版商競標傳越6千萬

美國前總統歐巴馬(左)和第一夫人蜜雪兒。(美聯社)

企鵝藍燈書屋(Penguin Random House)在激烈競標戰後，從眾多出版商手中將奪得美國前總統歐巴馬(Barack Obama)和前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)新書的出版權，企鵝藍燈書屋將以歐巴馬家庭的名義捐出百萬本書，歐巴馬夫婦也將捐出部分收益。

根據《紐約郵報》(New York Post)報導，出版社之間為了歐巴馬的夫婦新書出版權，競標價格飆過了6,000萬美元，超過過去所有總統回憶錄的出版權價格。美國前總統比爾‧柯林頓(Bill Clinton)和小布希(George W. Bush)卸任後，出版商對他們自傳和回憶錄的競標價格分別只到1,500萬美元和1,000萬美元。

企鵝藍燈書屋當時就提出最高的競標價，欲請歐巴馬夫婦分別寫新書，但是合在一起賣。《紐約時報》(New York Times)報導，企鵝藍燈書屋周二晚正式宣布贏得歐巴馬和蜜雪兒的書約，但並未公布合約細節和價錢，該出版社取得的是歐巴馬夫婦新書的世界版權，這些書的世界銷售可能會相當可觀。

企鵝藍燈書屋表示將以歐巴馬家庭的名義，捐一百萬本書給它的非營利機構First Book，以及它在華盛頓的相關企業。歐巴馬夫婦也計畫將部分收益捐給包括歐巴馬基金會(The Obama Foundation)等的慈善機構。

該出版社執行長多勒(Markus Dohle)在聲明中表示，對獲得歐巴馬夫婦新書的出版權感到相當振奮，他說歐巴馬夫婦改變了世界，企鵝藍燈書屋也將竭力做出相同改變，該出版商期望能讓歐巴馬夫婦的新書成為全球重大出版盛事。

該出版社已經出過三本歐巴馬寫的書，其中一本《歐巴馬的夢想之路-以父之名》(Dreams from My Father)在出版後降下680萬美元的版稅。

(中時電子報)