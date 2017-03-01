徐潔兒分手小開恐愛 轉戰大陸險成飯局妹
38歲徐潔兒以《海豚灣戀人》沈曼青一角走紅，2008年和達欣工程小開王才翔分手，隔年移居北京，轉往大陸發展，為了拓展人脈，曾一夜跑四場應酬，差點誤當免錢的「飯局妹」。
據《壹週刊》報導，徐潔兒剛到大陸發展時，為了拓展人脈，積極參加各種聚會，結識新朋友，但她發現不會因為多喝幾杯酒或多參加應酬得到機會，應酬指和高層吃飯？她說：「朋友找些美女來吃飯，動機可能是有的，也許我不小心被發通告了。」
不過她自認行為端正，從沒領過飯局費，至於有沒有遇過大陸影視圈盛傳的「潛規則」，徐潔兒也說：「我比較男性化，他們不會動歪腦筋。」而曾和達欣工程小開論及婚嫁，最後仍分手，對方已有美滿家庭，她卻害怕愛情，不過仍期待婚姻，她希望能遇到孝順、體貼、成熟的人，年齡不排斥。
(中時電子報)
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