今晚6點半天空會微笑　雙星伴月：）超可愛

今晚若是天氣夠好，民眾用肉眼即可在天上看見笑臉；此為2008年出現的雙星伴月。（中時資料照／時任台北市立天文科學教育館館長邱國光提供）

休完228四天連假後，不少人今（1）日即使身體已回到工作崗位，但心理狀態恐怕仍在休假模式，導致有點「Wednesday Blue」，但是沒關係，今若天氣狀況許可，落日後半小時，就可在天空看見「雙星伴月」，屆時金星、火星、月亮的距離很近，彼此的位置剛好會形成一個笑臉，保證幫你把憂鬱一掃而空。

看到這麼可愛的景象，就算上班心情再鬱悶，負面情緒肯定也會一掃而空。（翻攝自大陸《經濟日報》）

其實，雙星伴月並不罕見，大年初四才剛出現過一次，但有天文專家指出，由於月亮今晚將呈「眉月」狀，因此看來會像是張微笑的嘴，這是比較特別之處；不過，今晚天空上的笑臉將有點歪斜，加上火星比金星暗很多，所以看起來會像大小眼。

值得一提的是，如果天氣狀況夠好，那麼民眾不需使用輔助器具，用肉眼即可看到天上的笑臉。根據中央氣象局的資料顯示，台北、台中、高雄這3地今晚的日沒時間，分別為下午5：56、6：00與6：02，也就是說，順利的話，6：30前後就可以看到此奇景。

(中時電子報)