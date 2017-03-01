緊盯媒體、高工時行業 勞動部再強化勞檢
勞動部今上午前往立法院社福衛環委員會報告「勞基法修法後的媒體勞動環境現況」，勞動部近3年針對媒體業實施704場勞動檢查，違反件數68件，而為了考量媒體業的工作特殊性，勞動部已推動「陪同檢查制度」並間接促進在去年成立全國傳播媒體產業工會，預期將有助於提升新聞從業人員勞動權益的認知與權益保障。
勞動部職業安全署指出，為了加強檢查人力、強化檢查量能，補助各地方政府增聘325名勞動檢查元，去年勞動檢查場次也較2014年增加2.12倍，總計達6萬7194場次。
另外，針對高工時行業的專案檢查，今年已經規畫高工時、高違規、僱用弱勢勞工較多的15大行業實施專案檢查，對象包括高工時的遊覽車及客運、運輸倉儲業、保全業、物業管理、醫療院所、養護機構、航空及鐵道運輸、國道客運駕駛、電子零組件，高違規及僱用弱勢的私立幼兒園、部分工時勞工、漁船勞工、金融保險、工讀生、勞動派遣。
而過去3年，針對這些高工時、易過勞的行業，已經實施3206場次、9825場次、1萬949場次，而違反件數分別為659件、1607件、1256件，違反比率由20.6％下降至11.5％。違反案件中，以延長工作時間超過法令規定、未加給加班費、上班連續超過7天等規定，之後也將成為重點檢查項目。
(中時)
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